Германия предложила ЕС остановить упрощенный визовый режим с Россией

Германия предлагает странам Евросоюза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Анналены Бербок, которую цитирует NDR.
По ее словам, немецкое правительство хотело бы выступить посредником в споре между странами ЕС по поводу полного запрета на въезд для россиян.
"Европе нужно найти совместное решение при различных позициях. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы", - отметила она.
Она также подчеркнула, что в этом случае можно было бы тщательно проверить, насколько близок заявитель к российскому правительству.
Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Франция выступают против полного визового бана для россиян, поскольку это якобы может еще сильнее сплотить граждан России вокруг путинского режима.
Отметим, в ближайшие дни в Праге пройдет неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, на котором будет обсуждаться визовая политика в отношении россиян.
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