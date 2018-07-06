Германия приняла более 100 солдат из Украины, раненных на Донбассе

На сегодняшний день двое украинских солдат продолжают лечение в Германии

Начиная с 2014 года Германия приняла на лечение 102 солдат из Украины, получивших ранения на Донбассе в зоне боевых действий. Об этом в пятницу, 6 июля, сообщили в пресс-службе посольства Германии в Киеве.

Из этого числа раненных уже 93 прошли стационарное лечение в больницах Бундерсвера, еще девять - в гражданских клиниках. На сегодняшний день двое украинских солдат продолжают лечение в Германии.

Отмечается, что в ближайшие дни Бундесвер доставит в Германию для лечения очередную группу украинских военнослужащих, раненных в ходе боевых действий на востоке Украины. Их разместят в немецких военных госпиталях.

"Такого рода помощь оказывается уже в седьмой раз", - отметили в посольстве.

Напомним, в апреле 2018 года Бельгия впервые на лечение и реабилитацию приняла украинских военнослужащих.