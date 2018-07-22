Німеччина прийме частину врятованих представників сирійської організації "Білі каски"

Очікується, що ФРН прийме близько 50 співробітників сирійської організації та членів їх сімей

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас підтвердив інформацію про те, що країна прийме евакуйованих із Сирії співробітників сирійської гуманітарної організації "Білі каски". Про це глава МЗС ФРН розповів в інтерв'ю виданню Bild, передає DW.

За даними телеканалу CBS, у Державному департаменті США обговорюють, чи варто й далі допомагати гуманітарній організації "Білі каски" в Сирії. Фактично фінансова підтримка з Вашингтона зараз заморожена.

Зазначимо, що прийом врятованих членів гуманітарної сирійської організації обумовлений насамперед міркуваннями "гуманності", вважає міністр.

"З початку сирійського конфлікту "Білі каски" врятували понад 100 тисяч людей", - розповів чиновник.

Очікується, що Німеччина прийме близько 50 співробітників сирійської організації та членів їх сімей. У той же час Маас точну кількість людей, яких прийме Німеччина, не назвав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на прохання США і деяких європейських країн ізраїльські військові евакуювали членів сирійської неурядової організації і їх сім'ї з Сирії. Людей вивели із зони військового конфлікту на півдні Сирійської Арабської Республіки у зв'язку із загрозою їх життю.

Ізраїльські військові зазначили, що трансфер цих громадян Сирії через Ізраїль є "виключно гуманітарних жестом", а Ізраїль продовжує дотримуватися політики невтручання в сирійський конфлікт.