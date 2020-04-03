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Німеччина пригрозила санкціями Угорщині за зловживання карантином

Новини » Коронавірус     03.04.2020 - 17:25
Німеччина пригрозила санкціями Угорщині за зловживання карантином
Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Орбан використав карантин для отримання розширених повноважень

Німеччина не виключає скорочення обсягів фінансової допомоги, яка надається Європейським союзом Угорщині, через зловживання угорською владою карантином. Про це на брифінгу за результатами відеоконференції глав МЗС країн ЄС заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За словами Мааса, у Берліні занепокоєні тим, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, користуючися карантином через коронавірус, отримав розширені повноваження, що може спричинити обмеження прав в країні.

"Неприйнятно, коли країни використовують поточну ситуацію для обмеження прав. Тому правильно, що Єврокомісія розглядає питання, чи сумісні взагалі прийняті заходи з європейським законодавством", - заявив він.

Керівник німецького МЗС зазначив, що на майбутніх переговорах про довгостроковий фінансовий план ЄС мова повинна піти й про те, щоб порушення основних прав мали також фінансові наслідки.

"Адже тільки так, надавши необхідний тиск, нам вдасться подбати про те, щоб у всіх державах дотримувалися основні цінності та права", - наголосив Маас.

Нагадаємо, 30 березня угорський парламент підтримав рішення про надання розширених повноважень на час надзвичайного стану прем'єр-міністру Віктору Орбану. Відтак, угорський уряд отримав право в терміновому порядку призупиняти виконання певних законів.

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