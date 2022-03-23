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Германия предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса "Стрела", - BILD

Фото: Германия предоставит Украине еще 1700 единиц зенитного комплекса "Стрела" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии предоставит Украине еще 1700 единиц зенитно-ракетного комплекса "Стрела". Оружие должно быть доставлено немедленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BILD.

По данным издания, Федеральный совет безопасности Германии договорился об этом на секретном заседании.

Германия ранее заявляла, что предоставит Украине 2700 систем "Стрела", при этом 500 уже были переданы Киеву. Еще 500 и оставшиеся 1700 комплексов должны быть отправлены в путь без промедления, говорится в сообщении.

Канцелярия и Министерство обороны Германии обвиняют друг друга в том, что они заблокировали поставку оружия!

В кругах Министерства обороны настаивают на том, что проект решения о системах "Стрела 2000" уже был представлен в Федеральный совет безопасности в начале марта, где он был заблокирован канцлером Олафом Шольцем.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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