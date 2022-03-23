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Німеччина надасть Україні ще 1700 одиниць зенітного комплексу "Стріла", - BILD

Фото: Німеччина надасть Україні ще 1700 одиниць зенітного комплексу" Стріла " (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини надасть Україні ще 1700 одиниць зенітно-ракетного комплексу "Стріла". Зброя повинна бути доставлена негайно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За даними видання, Федеральна рада безпеки Німеччини домовилася про це на секретному засіданні.

Німеччина раніше заявляла, що надасть Україні 2700 систем "Стріла", при цьому 500 вже були передані Києву. Ще 500 і решта 1700 комплексів повинні бути відправлені в дорогу без зволікання, йдеться в повідомленні.

Канцелярія і Міністерство оборони Німеччини звинувачують один одного в тому, що вони заблокували поставку зброї!

У колах Міністерства оборони наполягають на тому, що проект рішення про системи "Стріла 2000" вже був представлений до Федеральної ради безпеки на початку березня, де він був заблокований канцлером Олафом Шольцем.

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