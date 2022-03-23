Німеччина надасть Україні ще 1700 одиниць зенітного комплексу "Стріла", - BILD

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD .

За даними видання, Федеральна рада безпеки Німеччини домовилася про це на секретному засіданні.

Німеччина раніше заявляла, що надасть Україні 2700 систем "Стріла", при цьому 500 вже були передані Києву. Ще 500 і решта 1700 комплексів повинні бути відправлені в дорогу без зволікання, йдеться в повідомленні.

Канцелярія і Міністерство оборони Німеччини звинувачують один одного в тому, що вони заблокували поставку зброї!

У колах Міністерства оборони наполягають на тому, що проект рішення про системи "Стріла 2000" вже був представлений до Федеральної ради безпеки на початку березня, де він був заблокований канцлером Олафом Шольцем.