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Германия предоставит новую партию оружия Украине, - Кулеба

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Киев, Четверг 03 марта 2022 12:46
Германия предоставит новую партию оружия Украине, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрия Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Из-за войны России против Украины немецкая сторона предоставит новую партию оружия. Оно будет направлено на укрепление защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Германия пришлет нам новую партию оружия, чтобы укрепить нашу защиту. Это революционные изменения, потому что вы помните, как мы сражались с немцами, чтобы они отменили свой запрет на поставку", - отметил министр.

Напомним, ранее Германия предоставила Украине партию противотанковых снарядов и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

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