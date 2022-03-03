ru ua
Чт, 03 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина надасть нову партію зброї Україні, - Куліба

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 березня 2022 12:46
Німеччина надасть нову партію зброї Україні, - Куліба Фото: міністр закордонних справ Дмитра Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Через війну Росії проти України німецька сторона надасть нову партію зброї. Вона буде спрямована на зміцнення захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Німеччина надішле нам нову партію зброї, щоб зміцнити наш захист. Це революційні зміни, тому що ви пам'ятаєте, як ми билися з німцями, щоб вони скасували свою заборону на постачання", - зазначив міністр.

Нагадаємо, раніше Німеччина надала Україні партію протитанкових снарядів та переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Stinger.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Германия Війна Росії проти України
NEWS
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
Війна Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Нема зворотної дороги. Що чекає на Україну після розриву з енергосистемою РФ і Білорусі