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Германия предоставила медицинский самолет для эвакуации раненых украинцев

Фото: Германия предоставила медицинский самолет для эвакуации раненых украинцев (wikimedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Германии приняло решение предоставить свой "летающий госпиталь" для транспортировки украинцев, получивших ранения в ходе войны с Россией. Специально оборудованный медицинский Airbus A310 вылетел из аэропорта Кельн в польский Жешув.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Внутри медицинского самолета могут разместиться до 56 раненых детей и взрослых. В другом случае в "госпитале" могут находиться шесть модулей для интенсивной терапии и 38 мест для людей с менее серьезными травмами.

На борту "летающего госпиталя" есть система вентиляции легких, контроля функции кровообмена и проведения инфузий, аппаратура для проведения ультразвуковой диагностики и другое оборудование.

При этом во время перелета за пациентами смотрят 25 врачей, медсестры для проведения интенсивной терапии и фельдшеры.

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Война России против УкраиныГерманияэвакуация