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Німеччина надала медичний літак для евакуації поранених українців

Фото: Німеччина надала медичний літак для евакуації поранених українців (wikimedia.org)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини прийняв рішення надати свій "літаючий госпіталь" для транспортування українців, які отримали поранення в ході війни з Росією. Спеціально обладнаний медичний Airbus A310 вилетів з аеропорту Кельн в Польський Жешув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Усередині медичного літака можуть розміститися до 56 поранених дітей і дорослих. В іншому випадку в" госпіталі " можуть перебувати шість модулів для інтенсивної терапії і 38 місць для людей з менш серйозними травмами.

На борту "літаючого госпіталю" є система вентиляції легенів, контролю функції кровообміну і проведення інфузій, апаратура для проведення ультразвукової діагностики та інше обладнання.

При цьому під час перельоту за пацієнтами дивляться 25 лікарів, медсестри для проведення інтенсивної терапії та фельдшери.

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