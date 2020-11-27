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Германия предлагает Украине усилить наказание топ-коррупционеров

Автор: Инна Собора

Урегулирование кризиса с электронным декларированием в Украине должно произойти как можно быстрее. Германия выступает за ужесточение уголовного наказания для чиновников.

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Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, сообщает пресс-служба ОП.

Она отметила, что вопрос декларирования является очень важным.

"Я рада, что этот законопроект наверное уже скоро будет в Раде. В законопроекте было бы хорошо сделать различие между декларированием госслужащих высокого уровня и тех, кто не на таких высоких должностях. Чтобы наказание, даже уголовное наказание, было больше для тех, у кого высокие должности", - сказала посол.

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях.

Как писало РБК-Украина, в Национальном агентстве по предотвращению коррупции подчеркивали, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн гривен имеет предусматриваться лишение свободы.

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