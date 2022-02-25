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Германия практически прекращает бизнес с Россией, - министр финансов

Автор: Александр Белоус

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о "полной блокаде" российских банков и практически прекращении бизнеса с Россией. Это заявление было сделано перед встречей министров финансов европейских стран в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр. При этом он отметил, что отдельные транзакции еще возможны.

На вопрос о дополнительных финансовых санкциях против России, выходящих за рамки тех, которые были согласованы лидерами ЕС поздно вечером в четверг, Линднер повторил, что "все варианты" остаются на столе.

Кроме того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз хочет изолировать Россию в финансовом отношении

"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", - сказал Ле Мэр.

Напомним, США в ответ на вооруженную агрессию России против Украины ввели санкции против крупнейших банков России - "Сбербанка" и "ВТБ". Кроме того, под ограничительные меры попало окружение президента РФ Владимира Путина.

Лидеры Европейского Союза в четверг договорились ввести новые экономические санкции против России, присоединившись к США и Великобритании.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 70% российского финансового сектора будет затронуто новыми санкциями.

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