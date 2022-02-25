Германия практически прекращает бизнес с Россией, - министр финансов

"Уже есть полная блокада российских банков, таким образом бизнес с Россией уже практически прекращен", - сказал министр. При этом он отметил, что отдельные транзакции еще возможны.

На вопрос о дополнительных финансовых санкциях против России, выходящих за рамки тех, которые были согласованы лидерами ЕС поздно вечером в четверг, Линднер повторил, что "все варианты" остаются на столе.

Кроме того, министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европейский союз хочет изолировать Россию в финансовом отношении

"Мы собираемся нанести удар по российским банкам. Мы хотим изолировать Россию в финансовом отношении. Мы хотим оборвать все связи между Россией и мировой финансовой системой", - сказал Ле Мэр.