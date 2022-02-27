Германия построит два СПГ-терминала, чтобы снизить зависимость от российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство выделит 100 млрд евро на усиление своей обороны. Также страна намерена снижать зависимость от российского газа.

Выступая в Бундестаге Шольц заявил, что в федеральном бюджете на 2022 год должен быть предусмотрен единовременный специальный фонд в размере 100 млрд евро для "необходимых инвестиций и проектов вооружений". Он уточнил, что теперь ежегодно на оборону будет идти не менее 2% ВВП.

Также Шольц объявил о планах по строительству двух терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Германии, чтобы снизить зависимость от российских поставок. Они будут расположены в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене. Кроме того, Германия намерена создать запасы угля и газа.

По словам Шольца, терминал СПГ, который принимает газ сегодня, завтра также может получать зеленый водород. В ЕС много терминалов для сжиженного природного газа, который поступает, например, из США или Катара, но в Германии их пока нет.