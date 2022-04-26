Германия поставит Украине зенитные комплексы Gepard

Германия официально одобрит поставку Украине зенитных комплексов Gepard. Решение будет объявлено во время встречи 40 стран на американской авиабазе Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Депутат Йоханнес Фогель из правящей партии либеральных свободных демократов подтвердил сообщение ежедневной газеты Sueddeutsche Zeitung о том, что министр обороны Кристин Ламбрехт намерена предложить оружие на встрече во вторник с союзниками на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который подвергся критике внутри страны и за рубежом за то, что его правительство не смогло поставить тяжелое вооружение в Украину, пообещал поставить противотанковые и зенитные средства из немецких военных запасов, которые он, однако, назвал "оборонительным оружием".

Напомним, 26 апреля представители более 40 стран встретятся на военной базе США Рамштайн в Германии, чтобы обсудить вопрос о предоставлении военной поддержки Украине.