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Германия поставит Украине зенитные комплексы Gepard

Фото: Германия поставит Украине зенитные комплексы Gepard (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия официально одобрит поставку Украине зенитных комплексов Gepard. Решение будет объявлено во время встречи 40 стран на американской авиабазе Рамштайн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Депутат Йоханнес Фогель из правящей партии либеральных свободных демократов подтвердил сообщение ежедневной газеты Sueddeutsche Zeitung о том, что министр обороны Кристин Ламбрехт намерена предложить оружие на встрече во вторник с союзниками на американской авиабазе Рамштайн в Германии.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который подвергся критике внутри страны и за рубежом за то, что его правительство не смогло поставить тяжелое вооружение в Украину, пообещал поставить противотанковые и зенитные средства из немецких военных запасов, которые он, однако, назвал "оборонительным оружием".

Напомним, 26 апреля представители более 40 стран встретятся на военной базе США Рамштайн в Германии, чтобы обсудить вопрос о предоставлении военной поддержки Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Германия