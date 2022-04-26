Німеччина поставить Україні зенітні комплекси Gepard

Німеччина офіційно схвалить поставку Україні зенітних комплексів Gepard. Рішення буде оголошено під час зустрічі 40 країн на американській авіабазі Рамштайн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Депутат Йоханнес Фогель з правлячої партії ліберальних вільних демократів підтвердив повідомлення щоденної газети Sueddeutsche Zeitung про те, що міністр оборони Крістін Ламбрехт має намір запропонувати зброю на зустрічі у вівторок з союзниками на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який піддався критиці всередині країни і за кордоном за те, що його уряд не зміг поставити важке озброєння в Україну, пообіцяв поставити протитанкові і зенітні засоби з німецьких військових запасів, які він, однак, назвав "оборонною зброєю".
Нагадаємо, 26 квітня представники понад 40 країн зустрінуться на військовій базі США Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити питання про надання військової підтримки Україні.
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