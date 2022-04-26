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Німеччина поставить Україні зенітні комплекси Gepard

Фото: Німеччина поставить Україні зенітні комплекси Gepard (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина офіційно схвалить поставку Україні зенітних комплексів Gepard. Рішення буде оголошено під час зустрічі 40 країн на американській авіабазі Рамштайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Депутат Йоханнес Фогель з правлячої партії ліберальних вільних демократів підтвердив повідомлення щоденної газети Sueddeutsche Zeitung про те, що міністр оборони Крістін Ламбрехт має намір запропонувати зброю на зустрічі у вівторок з союзниками на американській авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який піддався критиці всередині країни і за кордоном за те, що його уряд не зміг поставити важке озброєння в Україну, пообіцяв поставити протитанкові і зенітні засоби з німецьких військових запасів, які він, однак, назвав "оборонною зброєю".

Нагадаємо, 26 квітня представники понад 40 країн зустрінуться на військовій базі США Рамштайн у Німеччині, щоб обговорити питання про надання військової підтримки Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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