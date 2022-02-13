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Германия получит сегодня нового президента. На выборы пригласили Меркель

Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня, 13 февраля, Федеральное собрание Германии проведет выборы нового президента страны. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бундестага.

Федеральное собрание состоит из 1472 участников. В состав собрания входят представители немецких земель и 763 депутатов Бундестага. Меркель будет представлять землю Мекленбург-Передняя Померания.

Кто претендует на должность:

  • Франк-Вальтер Штайнмайер, действующий президент;
  • Герхард Траберт, врач из Майнца;
  • Макс Отте, экономист и профессор;
  • Штефани Гебауэр, астофизик.

Президента изберут на пятилетний срок.

Напомним, в прошлом году в Германии выбрали нового канцлера. Им стал Олаф Шольц.

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ГерманияШтайнмайерПрезидентские выборы