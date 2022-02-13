Германия получит сегодня нового президента. На выборы пригласили Меркель

Сегодня, 13 февраля, Федеральное собрание Германии проведет выборы нового президента страны. На голосование пригласили бывшего канцлера Ангелу Меркель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Бундестага.
Федеральное собрание состоит из 1472 участников. В состав собрания входят представители немецких земель и 763 депутатов Бундестага. Меркель будет представлять землю Мекленбург-Передняя Померания.
Кто претендует на должность:
Президента изберут на пятилетний срок.
Напомним, в прошлом году в Германии выбрали нового канцлера. Им стал Олаф Шольц.