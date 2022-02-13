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Німеччина отримає сьогодні нового президента. На вибори запросили Меркель

Автор: Дмитро Левицький

Сьогодні, 13 лютого, Федеральні збори Німеччини проведуть вибори нового президента країни. На голосування запросили колишнього канцлера Ангелу Меркель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Бундестагу.

Федеральні збори складаються зі 1472 учасників. До складу зборів входять представники німецьких земель та 763 депутатів Бундестагу. Меркель представлятиме землю Мекленбург-Передня Померанія.

Хто претендує на посаду:

  • Франк-Вальтер Штайнмаєр, чинний президент;
  • Герхард Траберт, лікар з Майнца;
  • Макс Отте, економіст та професор;
  • Штефані Гебауер, астофізик.

Президента оберуть на п'ятирічний термін.

Нагадаємо, минулого року в Німеччині обрали нового канцлера. Ним став Олаф Шольц.

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