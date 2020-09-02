Германия подтвердила получение запроса РФ о помощи в деле Навального

Министерство юстиции Германии получило запрос российской Генеральной прокуратуры об оказании правовой помощи по делу оппозиционера Алексея Навального. Других данных на этот счет Минюст не будет приводить.

Об этом сообщил представитель Министерства юстиции и защиты прав потребителей Германии, передает ТАСС.

"Запрос поступил 27 августа. О содержании, как обычно, мы не можем раскрывать информацию", - заявил представитель министерства.

Напомним, вчера Генеральная прокуратура России запросила у немецкой стороны результаты анализов Навального. Также российские правоохранители просят предоставить информацию о лекарствах, которые используют врачи клиники "Шарите".

До этого врачи обратилась за помощью к экспертам Бундесвера (вооруженные силы Германии) по ядам и боевым химическим веществам. Кроме того, они связались с британским центром, который занимался исследованием отравления Сергея Скрипаля в Солсбери.

Навальный впал в кому 20 августа на борту самолета, был госпитализирован в Омске, после чего его перевели в немецкую клинику. По предварительным данным, Навального отравили, но пока неизвестно, каким веществом.