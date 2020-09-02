Німеччина підтвердила отримання запиту РФ про допомогу в справі Навального

Міністерство юстиції Німеччини отримало запит російської Генеральної прокуратури про надання правової допомоги у справі опозиціонера Олексія Навального. Інших даних на цей рахунок Мін'юст не буде приводити.

Про це повідомив представник Міністерства юстиції та захисту прав споживачів Німеччини, передає ТАСС.

"Запит надійшов 27 серпня. Про зміст, як зазвичай, ми не можемо розкривати інформацію", - заявив представник міністерства.

Нагадаємо, вчора Генеральна прокуратура Росії запросила у німецької сторони результати аналізів Навального. Також російські правоохоронці просять надати інформацію про ліки, які використовують лікарі клініки "Шаріте".

До цього лікарі звернулася за допомогою до експертів Бундесверу (збройні сили Німеччини) з отрут і бойових хімічних речовин. Крім того, вони зв'язалися з британським центром, який займався дослідженням отруєння Сергія Скрипаля в Солсбері.

Навальний впав у кому 20 серпня на борту літака, був госпіталізований в Омську, після чого його перевели в німецьку клініку. За попередніми даними, Навального отруїли, але поки невідомо, якою речовиною.