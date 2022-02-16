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Германия не планирует выводить наблюдателей из Украины и намерена их увеличить, - Бербок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отсутствии планов по выводу немецких представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине. Она добавила, что рассматривается возможность увеличения их количества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бербок на пресс-конференции с главой МИД Австрии Александром Шалленбергом.

"Мы не только оставим немецких представителей (в СММ ОБСЕ - ред.), но и пытаемся направить дополнительный персонал", - сказал Бербок.

По ее словам, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Она подчеркнула, что наблюдательная миссия ОБСЕ в Украине играет важную роль и ее нельзя прекращать. Бербок добавила, что присутствие организации на Донбассе позволяет предотвращать опасные инциденты.

Напомним, ранее в ОБСЕ подтвердили отзыв некоторыми странами своих представителей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь идет о США и Великобритании.

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