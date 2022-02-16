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Німеччина не планує виводити спостерігачів з України і має намір їх збільшити, - Бербок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила про відсутність планів щодо виведення німецьких представників зі спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні. Вона додала, що розглядається можливість збільшення їх кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бербок на пресконференції з главою МЗС Австрії Олександром Шалленбергом.

"Ми не тільки залишимо німецьких представників (в СММ ОБСЄ - ред.), але і намагаємося направити додатковий персонал", - сказав Бербок.

За її словами, зараз ведуться переговори з цього питання. Вона підкреслила, що спостережна місія ОБСЄ в Україні відіграє важливу роль і її не можна припиняти. Бербок додала, що присутність організації на Донбасі дозволяє запобігати небезпечним інцидентам.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ підтвердили відкликання деякими країнами своїх представників з СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йде про США і Великобританії.

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