Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2", - СМИ

Сейчас власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

В Минэкономики считают, что это иделаьный вариант, поскольку в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Однако специалисты говорят, что этот план также таит в себе риски.

Издание отмечает, что пока вопрос о национализации трубопровода остается неясным.