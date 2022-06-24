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Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2", - СМИ

Фото: Германия планирует национализировать часть "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министерство финансов Германии планирует национализировать часть российского газопровода "Северный поток-2". Речь идет о той части, которая проложена на территории ФРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сейчас власти ФРГ изучают вопрос, как можно отрезать часть российского газопровода от остальной системы. Затем трубы, ведущие с суши в море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ.

В Минэкономики считают, что это иделаьный вариант, поскольку в конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Однако специалисты говорят, что этот план также таит в себе риски.

Издание отмечает, что пока вопрос о национализации трубопровода остается неясным.

Напомним, ранее сообщалось, что в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу. Своими действиями российская компания дестабилизирует рынок газа и пытается сорвать подготовку к отопительному сезону в ЕС.

Также предполагается, что российская сторона не теряет надежды запустить "Северный поток-2".

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ГерманияСеверный поток-2