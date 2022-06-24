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Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2", - ЗМІ

Фото: Німеччина планує націоналізувати частину "Північного потоку-2" (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство фінансів Німеччини планує націоналізувати частину російського газопроводу "Північний потік-2". Йдеться про ту частину, яка прокладена на території ФРН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зараз влада ФРН вивчає питання, як можна відрізати частину російського газопроводу від решти системи. Потім труби, що ведуть з суші в море, можна було б з'єднати з мобільним терміналом СПГ.

У Мінекономіки вважають, що це іделаьний варіант, оскільки в кінці газопроводу знаходиться повна розподільна мережа з компресорами і трубопроводами, по яких газ може транспортуватися безпосередньо в південну Німеччину.

Однак фахівці кажуть, що цей план також таїть в собі ризики.

Видання зазначає, що поки питання про націоналізацію трубопроводу залишається неясним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи. Своїми діями російська компанія дестабілізує ринок газу та намагається зірвати підготовку до опалювального сезону до ЄС.

Також передбачається, що російська сторона не втрачає надії запустити "Північний потік-2".

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ГерманияПівнічний потік-2