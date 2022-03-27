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Германия планирует купить систему противоракетной обороны у Израиля

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Берлин, Воскресенье 27 марта 2022 15:47
Германия планирует купить систему противоракетной обороны у Израиля Фото: Германия может купить систему ПРО у Израиля (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Германия может купить систему противоракетной обороны у Израиля. В Берлине думают, как потратить вливания в оборонный бюджет в ответ на вторжение России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Противоракетный щит для всей территории Германии был одной из тем, обсуждавшихся на прошлой неделе на встрече канцлера Олафа Шольца с генеральным инспектором бундесвера Эберхардом Цорном, сообщает газета Bild am Sonntag.

В частности, речь шла о возможном приобретении израильской системы Arrow 3, отмечает издание.

Андреас Шварц, член парламента от социал-демократов Олафа Шольца и представитель бюджета, сказал газете, что такая система имеет смысл.

"Мы должны лучше защитить себя от угрозы со стороны России. Для этого нам срочно нужна система противоракетной обороны на территории всей Германии", - сказал он газете, добавив: "Израильская система Arrow 3 - хорошее решение".

В речи через несколько дней после вторжения России в Украину 24 февраля Олаф Шольц объявил, что Германия резко увеличит свои расходы на оборону до более чем 2% своего экономического производства и вложит 100 млрд евро в оборону.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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