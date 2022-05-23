Германия планирует газовые проекты в Африке для отказа от российского топлива

Шольц начал трехдневный тур с Сенегала, запасы газа которого составляют миллиарды кубометров и который, как ожидается, станет крупнейшим производителем газа в регионе.

Германия стремится уменьшить свою сильную зависимость от газа из России после вторжения Кремля в Украину. Она инициировал переговоры с сенегальскими властями о добыче газа и сжиженного газа, сказал Шольц.

"Этот вопрос стоит интенсивного рассмотрения", - сказал он на пресс-конференции с президентом Сенегала Маки Саллом, добавив, что прогресс в переговорах отвечает общим интересам двух стран.

В пятницу представитель правительства Германии заявил, что Германия может помочь в разведке газового месторождения в Сенегале

Салл сказал, что Сенегал готов работать над поставками СПГ на европейский рынок. Он прогнозирует, что производство СПГ в Сенегале достигнет 2,5 млн тонн в следующем году и 10 млн тонн к 2030 году.

Германия пригласила Сенегал, который в настоящее время председательствует в Африканском союзе, и Южную Африку принять участие в саммите G7, который она проводит в июне, в качестве приглашенных стран. Обе страны воздержались при голосовании по резолюции ООН против вторжения России в Украину