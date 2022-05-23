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Німеччина планує газові проекти в Африці для відмови від російського палива

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина хоче активно розвивати проекти в галузі газу та відновлюваних джерел енергії з Сенегалом. Канцлер Олаф Шольц заявив про це під час своєї першої поїздки в Африку на тлі російського вторгнення в Україну і його впливу на енергетику і ціни на продовольство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шольц почав триденний тур з Сенегалу, запаси газу якого складають мільярди кубометрів і який, як очікується, стане найбільшим виробником газу в регіоні.

Німеччина прагне зменшити свою сильну залежність від газу з Росії після вторгнення Кремля в Україну. Вона ініціював переговори з сенегальською владою про видобуток газу і скрапленого газу, сказав Шольц.

"Це питання стоїть інтенсивного розгляду",- сказав він на прес-конференції з президентом Сенегалу Макі Саллом, додавши, що прогрес у переговорах відповідає загальним інтересам двох країн.

У п'ятницю представник уряду Німеччини заявив, що Німеччина може допомогти в розвідці газового родовища в Сенегалі

Салл сказав, Що Сенегал готовий працювати над поставками СПГ на європейський ринок. Він прогнозує, що виробництво СПГ в Сенегалі досягне 2,5 млн тонн в наступному році і 10 млн тонн до 2030 року.

Німеччина запросила Сенегал, який зараз головує в Африканському Союзі, і Південну Африку взяти участь в саміті G7, який вона проводить в червні, в якості запрошених країн. Обидві країни утрималися при голосуванні щодо резолюції ООН проти вторгнення Росії в Україну

Нагадаємо, Німеччина зробила кроки з нарощування імпорту зрідженого природного газу (СПГ) для відмови від трубопровідних поставок з Росії. Країна орендувала чотири плавучих сховища і регазифікаційні установки (FSRU).

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