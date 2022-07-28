Німеччина переживає найбільшу енергетичну кризу. Хабек пояснив, коли стане легше
Голова Мінекономіки ФРН Роберт Хабек заявив, що Німеччина переживає велику енергетичну кризу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.
За його словами, причиною кризи стала економічно створена залежність від російського газу.
"Ми звільнимось від цієї залежності у найкоротші терміни. Протягом місяців і кількох років ми забезпечимо її подолання", - запевнив він.
Хабек нагадав, що Росія ще більше обмежила постачання газопроводом "Північний потік-1".Він нагадав, що знадобилися десятиліття, щоб Німеччина опинилася в цій залежності.
"Насамперед треба пережити цю та майбутню зиму", - додав міністр.
Як повідомлялося, раніше Хабек заявив, що схвалення "Північного потоку - 2" стало б капітуляцією Європи в контексті санкцій.
Нагадаємо, 25 липня стало відомо, що "Газпром" вдвічі скоротить постачання газу до Європи "Північним потоком", оскільки зупиняє ще одну турбіну. Тобто, тепер постачання знизяться до 33 мільйонів кубометрів на добу, що становить приблизно до 20% потужності.
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