Германия перемещает генконсульство из Днепра во Львов. Как работает посольство в Киеве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о решении в отношении дипломатических представительств в Украине. Немецкое генеральное консульство переезжает из Днепра во Львов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу МИД Германии.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дипломатический персонал, размещенный там. Наше генеральное консульство в Донецке, которое находится в Днепре с 2014 года, временно перемещено во Львов", - объявила Бербок.

В то же время немецкое правительство объявило предупреждение для граждан Германии в Украине. Немцам рекомендуют не путешествовать в Украину, а тех, кто уже здесь, просят покинуть украинскую территорию.