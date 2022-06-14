Германия передаст Украине систему противоракетной обороны, - Шольц

Берлин намерен расширить свою военную помощь Украине и поставить ВСУ дополнительные единицы оружия, среди которых – современные системы ПВО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Словакии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Мы существенно расширим нашу поддержку украинской армии. Мы поставим Украине в частности современный комплекс противоракетной обороны и радар для обнаружения артиллерии", - заявил Шольц.

Ранее стало известно, что Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Марио Драги планируют совместную поездку в Киев в конце июня, в преддверии саммита G7, запланированного на 26-28 июня.

Напомним, немецкий канцлер Олаф Шольц с начала вторжения России ни разу не был в Украине, за что подвергался критике.

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