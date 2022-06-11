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Когда Германия передаст Украине новейшую систему ПВО: ответ посла

Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (facebook.com/UkrBotschaftBerlin)
Автор: Иван Носальский

Германия предоставит Украине системы ПВО IRIS-T, которые способны покрыть территорию размером с Киев, уже в октябре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника в интервью НВ.

"Система IRIS-T - единственное, за что я поблагодарил и канцлера, и правительство за последние месяцы. Мы по ней работали с первых дней войны. Эта система самая крутая в мире. Ее можно сравнить с американским Patriot. Это немецкий продукт", - подчеркнул посол.

По его словам, производство техники завершится в конце лета. Сразу после этого украинских военных начнут обучать управлению IRIS-T.

Мельник добавил, что покупка системы ПВО будет частично осуществляться на деньги, которая Германия выделила на помощь Украине.

Стоит заметить, что IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - инфракрасные самонаводящиеся ракеты. Существует несколько версий ракет IRIS-T класса "земля-воздух" для ПВО: IRIS-T SLS ближнего радиуса действия и IRIS-T SLM среднего радиуса действия. При этом максимальная дальность стрельбы достигает 40 км, высота - 20 км.

Напомним, ранее Мельник заявлял, что Украина может получить от Германии гаубицы Panzerhaubitze 2000 уже около 22 июня.

Также нашей стране должны передать и немецкие зенитные самоходные установки Gepard.

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