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Коли Німеччина передасть Україні новітню систему ППО: відповідь посла

Фото: посол України у Німеччині Андрій Мельник (facebook.com/UkrBotschaftBerlin)
Автор: Іван Носальський

Німеччина надасть Україні системи ППО IRIS-T, які здатні покрити територію розміром з Київ, вже в жовтні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Німеччині Андрія Мельника в інтерв'ю НВ.

"Система IRIS-T - єдине, за що я подякував і канцлеру, і уряду за останні місяці. Ми по ній працювали з перших днів війни. Ця система найкрутіша у світі. Її можна порівняти з американським Patriot. Це німецький продукт", - наголосив посол.

За його словами, виробництво техніки завершиться наприкінці літа. Відразу після цього українських військових почнуть навчати управлінню IRIS-T.

Мельник додав, що купівля системи ППО частково здійснюватиметься на гроші, які Німеччина виділила на допомогу Україні.

Варто зазначити, що IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail/Thrust Vector-Controlled) - інфрачервоні самонавідні ракети. Існує кілька версій ракет IRIS-T класу "земля-повітря" для ППО: IRIS-T SLS ближнього радіусу дії та IRIS-T SLM середнього радіусу дії. При цьому максимальна дальність стрільби досягає 40 км, висота - 20 км.

Нагадаємо, раніше Мельник заявляв, що Україна може отримати від Німеччини гаубиці Panzerhaubitze 2000 вже близько 22 червня.

Також нашій країні мають передати і німецькі зенітні самохідні установки Gepard.

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