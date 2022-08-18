Германия передала Киеву почти два десятка автобусов: кто получит
Германия передала Киеву 19 автобусов. Машины переданы на баланс коммунального предприятия "Киевпасстранс".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.
"Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 19 автобусов. Их столица Украины получила в качестве помощи от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов – Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера и Зевена. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (сочлененных – ред.) и два междугородных автобуса класса "Турист", – сказал Виталий Кличко.
Мэр города также отметил, что автобусы вскоре выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы. Переданный общественный транспорт – производства MAN, Mercedes и SETRA. Все автобусы еще недавно работали на улицах немецких городов.
Ранее сообщалось, что в Киеве возобновили работу более 10 маршрутов троллейбусов. Для этого была восстановлена контактную сеть, поврежденная в результате боевых действий.
Также в Киеве уберут МАФы у станций метро, которые мешают доступу населения к укрытиям. Их демонтируют и перенесут в другие места.
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