Германия передала Киеву почти два десятка автобусов: кто получит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМДА.

"Киев получил и передает сегодня коммунальному предприятию "Киевпасстранс" 19 автобусов. Их столица Украины получила в качестве помощи от частных транспортных предприятий из четырех немецких городов – Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера и Зевена. В частности, Киев получил 11 обычных городских автобусов, 6 длинных (сочлененных – ред.) и два междугородных автобуса класса "Турист", – сказал Виталий Кличко.

Мэр города также отметил, что автобусы вскоре выйдут на маршруты в Днепровском и Деснянском районах столицы. Переданный общественный транспорт – производства MAN, Mercedes и SETRA. Все автобусы еще недавно работали на улицах немецких городов.