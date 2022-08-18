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Німеччина передала Києву майже два десятки автобусів: хто отримає

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Київ, Четвер 18 серпня 2022 18:57
Німеччина передала Києву майже два десятки автобусів: хто отримає Фото: Київ отримав від Німеччини 19 автобусів (kyivcity.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Німеччина передала Києву 19 автобусів. Машини передані на баланс комунального підприємства "Київпастранс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

"Київ отримав і передає Сьогодні комунальному підприємству "Київпастранс" 19 автобусів. Їх столиця України отримала в якості допомоги від приватних транспортних підприємств з чотирьох німецьких міст-Мюнхена, Регенсбурга, Ганновера і Зевена. Зокрема, Київ отримав 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (зчленованих – Ред.) і два міжміські автобуси класу "Турист", – сказав Віталій Кличко.

Мер міста також зазначив, що автобуси незабаром вийдуть на маршрути в Дніпровському та Деснянському районах столиці. Переданий громадський транспорт - виробництва MAN, Mercedes і SETRA. Всі автобуси ще недавно працювали на вулицях німецьких міст.

Німеччина передала Києву майже два десятки автобусів: хто отримає

Раніше повідомлялося, що у Києві відновили роботу понад 10 маршрутів тролейбусів. Для цього було відновлено контактну мережу, пошкоджену внаслідок бойових дій.

Також у Києві приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів. Їх демонтують і перенесуть в інші місця.

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