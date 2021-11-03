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Германия ожидает наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы

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Германия, Среда 03 ноября 2021 20:30
Германия ожидает наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы Фото: Германия ожидает наплыва мигрантов из Беларуси в ближайшие месяцы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Федеральная земля Бранденбург на востоке Германии ожидает наплыва нелегальных мигрантов в ближайшие месяцы. Пока дополнительных мер контроля за границей не планируют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DPA.

По словам министра внутренних дел Бранденбурга Михаэля Штюбгена, мигранты, попавшие в Латвию, Литву и Польшу, вероятно также попытаются попасть и в Германию.

"Мы должны предположить, что большинство из этих людей приедут в Германию в ближайшие месяцы", - заявил Штюбген.

В то же время в Берлине отметили, что пока не планируют принимать дополнительные меры по пограничному контролю. Несмотря на то, что миграционная ситуация в Европе является серьезной сегодня, впрочем ее невозможно сравнить с той, которая состоялась в 2015 году.

Согласно данным правоохранителей Германии, на прошлой неделе в стране выявили 597 случаев незаконного пересечения границы. Большинство выходцев были из Ирака, Сирии, Ирана и Афганистана.

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Германия Беларусь Миграционный кризис
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