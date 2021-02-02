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Германия ответила на призыв Франции прекратить строительство "Северного потока-2"

Автор: Инна Собора

В правительстве Германии не изменили своих "базовых позиций" относительно"Северного потока-2". Официальные власти страны поддерживает строительство газопровода.

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Об этом пишет DW.

Таким образом в правительстве Германии прокомментировали призыв французского правительства прекратить строительство газопровода на фоне протестов в России.

Представитель правительства заявила, что Франция и Германия поддерживают тесный контакт по этому вопросу и в Париже хорошо знают позицию Берлина.

Она также добавила, что в начале прошлой неделе послы стран-членов ЕС обсуждали вопросы совместной европейской реакции на жесткие действия российских силовиков во время протестов.

Ранее госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что Германии стоит отказаться от проекта "Северный поток-2".

РБК-Украина писало, что представители немецкой оппозиции призывают правительство ФРГ пересмотреть позицию относительно дальнейшего строительства газопровода "Северный поток - 2".

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