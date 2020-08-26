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Германия отменяет обязательный тест на COVID-19 для туристов

Автор: РБК-Украина

Германия больше не будет требовать обязательный тест на коронавирус для туристов, которые возвращающихся из зон повышенного риска за рубежом. При этом правительство принято решение снова сосредоточить свою стратегию тестирования на людях с симптомами.

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Об этом сообщает Associated Press.

По словам министра здравоохранения Германии Йенса Шпана, за период летних каникул число тестов на COVID-19, проводимых в Германии, почти удвоилось и достигло 900 тысяч в неделю.

Людям, которые возвращаются домой из зон риска заражения коронавирусом, предлагались бесплатные тесты в аэропортах, на вокзалах и остановках на шоссе, что позволяло им избежать обязательного двухнедельного карантина, если результат оказывался отрицательным.

"С окончанием периода отпусков... этот риск снова снижается. Мы должны больше сосредоточиться на пациентах с симптомами и тех, кто контактировал с пациентами", - заявил Шпан.

Однако он не уточнил, когда именно изменится стратегия тестирования, но вполне вероятно, что это решение будет принято 27 августа.

Напомним, ранее в Германии заявили о второй волне коронавируса.

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