Германия отменяет общее предостережение от поездок за пределы ЕС

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Правительство Германии с 1 октября отменяет общенациональное предостережение от поездок за предела Шенгенской зоны и Европейского союза. К каждой стране будет применяться индивидуальный подход.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Германии, определяющим фактором для разрешения поездок в отдельную страну будет эпидемиологическая ситуация. При этом в Германии хотят достичь договоренностей об аналогичных правилах и с другими членами Евросоюза.

"С октября мы возвращаемся к индивидуальной системе для каждой страны", - сообщили в МИД.

В то же время, к странам со значительными темпами распространения коронавируса будут действовать предостережения от поездок.

В Германии еще в марте были введены общенациональный предостережения от поездок в около 200 стран мира. В июне Германия отменила эту норму для стран Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что в конце августа правительство Германии утвердило новые карантинные меры. В частности, были введены штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах.