ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Германия отменяет общее предостережение от поездок за пределы ЕС

Берлин, Четверг 10 сентября 2020 10:13
Германия отменяет общее предостережение от поездок за пределы ЕС
Фото: турист (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Правительство Германии с 1 октября отменяет общенациональное предостережение от поездок за предела Шенгенской зоны и Европейского союза. К каждой стране будет применяться индивидуальный подход.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отметили в Министерстве иностранных дел Германии, определяющим фактором для разрешения поездок в отдельную страну будет эпидемиологическая ситуация. При этом в Германии хотят достичь договоренностей об аналогичных правилах и с другими членами Евросоюза.

"С октября мы возвращаемся к индивидуальной системе для каждой страны", - сообщили в МИД.

В то же время, к странам со значительными темпами распространения коронавируса будут действовать предостережения от поездок.

В Германии еще в марте были введены общенациональный предостережения от поездок в около 200 стран мира. В июне Германия отменила эту норму для стран Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что в конце августа правительство Германии утвердило новые карантинные меры. В частности, были введены штрафы за отказ от ношения масок в общественных местах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Германиятуризмкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь