ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Німеччина відміняє загальне застереження від поїздок за межі ЄС

Берлін, Четвер 10 вересня 2020 10:13
Німеччина відміняє загальне застереження від поїздок за межі ЄС
Фото: турист (freepik)
Автор: Игорь Литвиненко

Уряд Німеччини з 1 жовтня скасовує загальнонаціональне застереження від поїздок за межі Шенгенської зони і Європейського союзу. До кожної країни буде застосовуватися індивідуальний підхід.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як відзначили в Міністерстві закордонних справ Німеччини, визначальним фактором для вирішення поїздок в окрему країну буде епідеміологічна ситуація. При цьому в Німеччині хочуть досягти домовленостей про аналогічні правила й з іншими членами Євросоюзу.

"З жовтня ми повертаємося до індивідуальної системі для кожної країни", - повідомили в МЗС.

У той же час, для країн із значними темпами поширення коронавірусу будуть діяти застереження від поїздок.

В Німеччині ще в березні були введені загальнонаціональний застереження від поїздок у близько 200 країн світу. У червні Німеччина скасувала цю норму для країн Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці серпня уряд Німеччини затвердив нові карантинні заходи. Зокрема, були введені штрафи за відмову від носіння масок у громадських місцях.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Германиятуризмкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся