Германия открыла границы для украинцев, но есть условие

"С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным .... Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным",- говорится в сообщении.

Указано, что право на въезд в Германию будут иметь те лица, которые полностью вакцинировались не позднее чем за 14 дней до даты въезда.

В заявлении отмечается, что речь идет о прививках теми вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Впрочем, перечень вакцин планируют расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования.

Для пересечения границы необходимо иметь с собой цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный немецким, английским, французским, итальянским или испанским языками.

По информации ведомства, этот документ должен содержать следующую информацию:

ФИО;

дата вакцинации, количество вакцин;

название вакцины;

название заболевания, от которого была сделана прививка;

информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица / организации.

В посольстве добавляют, что детям до 12 лет, которые не получили прививки против COVID-19, могут при наличии у них ПЦР или ИФА теста) въезжать в Германию в сопровождении одного или двух полностью вакцинированных родителей. Детям до 6 лет подтверждения тестирования не требуется.