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Германия открыла границы для украинцев, но есть условие

Автор: Мария Кучерявец

Украинцы отныне смогут свободно путешествовать Германией. Однако при условии, что человек, пересекающий границу, полностью вакцинирован против COVID-19.

Об этом сообщается в заявлении на сайте посольства Германии в Украине

"С 25 июня 2021 въезд из Украины в Германию для лиц, полностью вакцинированных от SARS-CoV-2 вакцинами, одобренными Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), будет снова возможным .... Безвизовый въезд для граждан Украины с биометрическими паспортами будет снова возможным",- говорится в сообщении.

Указано, что право на въезд в Германию будут иметь те лица, которые полностью вакцинировались не позднее чем за 14 дней до даты въезда.

В заявлении отмечается, что речь идет о прививках теми вакцинами, которые одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам, а именно: BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Впрочем, перечень вакцин планируют расширить и дополнить другими вакцинами с аналогичными защитными стандартам, как только будут завершены необходимые тестирования.

Для пересечения границы необходимо иметь с собой цифровой сертификат COVID европейского образца или аналог подтверждения вакцинации в цифровой или в бумажной форме, выданный немецким, английским, французским, итальянским или испанским языками.

По информации ведомства, этот документ должен содержать следующую информацию:

  • ФИО;
  • дата вакцинации, количество вакцин;
  • название вакцины;
  • название заболевания, от которого была сделана прививка;
  • информация, указывающая ответственное за проведение вакцинации или выдачу сертификата лицо или организацию, например официальный символ или название лица / организации.

В посольстве добавляют, что детям до 12 лет, которые не получили прививки против COVID-19, могут при наличии у них ПЦР или ИФА теста) въезжать в Германию в сопровождении одного или двух полностью вакцинированных родителей. Детям до 6 лет подтверждения тестирования не требуется.

Напомним, что 18 июня Германия разрешила въезд из ряда стран без прохождения 10-дневного карантина по прибытии. Тогда Украины в списке не было.

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