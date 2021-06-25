Німеччина відкрила кордони для українців, але є умова

Українці від сьогодні зможуть вільно подорожувати Німеччиною. Однак за умови, що особа, яка перетинає кордон, повністю вакцинована проти COVID-19.
Про це повідомляється у заяві на сайті посольства Німеччині в Україні.
"З 25 червня 2021 року в’їзд з України в Німеччину для осіб, повністю вакцинованих від SARS-CoV-2 вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), буде знову можливим…. Безвізовий в’їзд для громадян України з біометричними паспортами буде знову можливим", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що право на в’їзд до Німеччини матимуть ті особи, які повністю вакцинувалися не пізніше ніж за 14 днів до дати в'їзду.
У заяві наголошують, що мова йде про щеплення тими вакцинами, які схвалені Європейським агентством з лікарських засобів, а саме: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.
Втім перелік вакцин планують розширити та доповнити іншими вакцинами з аналогічними захисними стандартами, як тільки будуть завершені необхідні тестування.
Для перетину кордону необхідно мати з собою цифровий сертифікат COVID європейського зразка або аналог підтвердження вакцинації в цифровій чи в паперовій формі, виданий німецькою, англійською, французькою, італійською або іспанською мовами.
За інформацією відомства, цей документ має містити наступну інформацію:
У посольстві додають, що дітям до 12 років які не отримали щеплення проти COVID-19, можуть за наявності у них ПЛР або ІФА тесту) в'їжджати до Німеччини у супроводі одного або двох повністю вакцинованих батьків. Дітям до 6 років підтвердження тестування не потрібне.
Нагадаємо, що 18 червня Німеччина дозволила в'їзд з низки країн без проходження 10-денного карантину після прибуття. Тоді України в списку не було.