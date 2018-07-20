Германия отказалась от экстрадиции экс-главы Каталонии Пучдемона

Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто

После отказа Верховного суда Испании от требования экстрадировать Карлеса Пучдемона, верховный земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия) отменил постановление об экстрадиции политика. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дело об экстрадиции Пучдемона из ФРГ в Испанию официально закрыто.

"Это означает, что господин Пучдемон может покинуть Германию", - заявила пресс-секретарь суда в пятницу, 20 июля.

Напомним, 10 мая Пучдемон отказался выдвигаться на пост лидера Каталонии. Политик предложил на эту должность депутата Кима Тора.

19 июля судья Верховного суда Испании Пабло Лларена решил отказаться от требования экстрадиции екс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона.

Кроме того, судья решил отозвать европейские ордера для всех других бывших членов каталонского правительства в изгнании. Лларена заявил, что поддерживает только ордер на содержание под стражей на территории Испании.