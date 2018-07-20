Німеччина відмовилася від екстрадиції екс-глави Каталонії Пучдемона

Справу про екстрадицію Пучдемона з ФРН до Іспанії офіційно закрито

Після відмови Верховного суду Іспанії від вимоги екстрадувати Карлеса Пучдемона, верховний земельний суд федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн (Німеччина) скасував постанову про екстрадицію політика. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Справу про екстрадицію Пучдемона з ФРН до Іспанії офіційно закрито.

"Це означає, що пан Пучдемон може покинути Німеччину", - заявила речниця суду в п'ятницю, 20 липня.

Нагадаємо, 10 травня Пучдемон відмовився висуватися на пост лідера Каталонії. Політик запропонував на цю посаду депутата Кіма Тора.

19 липня суддя Верховного суду Іспанії Пабло Лларена вирішив відмовитися від вимоги екстрадиції екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона.

Крім того, суддя вирішив відкликати європейські ордери для всіх інших колишніх членів каталонського уряду у вигнанні. Лларена заявив, що підтримує тільки ордер на утримання під вартою на території Іспанії.