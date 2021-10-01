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Германия ослабляет карантинные ограничения, однако не везде

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 1 октября Германия отменила ряд карантинных ограничений. Однако это будет касаться лишь отдельных федеральных земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В частности, в земле Северный Рейн-Вестфалия больше не нужно носить защитные маски на улице.

Также было увеличено максимально допустимое количество зрителей на футбольных матчах, концертах и других массовых мероприятиях.

Вместе с тем в Баварии спустя почти полтора года возобновляют работу ночные клубы, однако остаются в силе обязательное соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Посещение клубов снова стало возможным и в земле Саар, где сняты почти все ограничения для вакцинированных.

Указано, что как для посетителей клубов, как и для работников, контактирующих с клиентами, как и раньше будет действовать называемое правило "3G", при котором необходимо предъявить COVID-сертификат, справку о выздоровлении или отрицательный ПЦР-тест.

В то же время работники сферы обслуживания должны как минимум дважды в неделю сдавать ПЦР-тест.

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