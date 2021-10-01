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Німеччина послаблює карантинні обмеження, однак не всюди

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 жовтня Німеччина скасувала низку карантинних обмежень. Однак це стосуватиметься лише окремих федеральних земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Зокрема, в землі Північний Рейн - Вестфалія більше не потрібно носити захисні маски на вулиці.

Також було збільшено максимально допустиму кількість глядачів на футбольних матчах, концертах та інших масових заходах.

Разом з тим в Баварії через майже півтора року відновлюють роботу нічні клуби, однак залишаються в силі обов'язкове дотримання соціальної дистанції та носіння масок.

Відвідування клубів знову стало можливим і в землі Саар, де зняті майже всі обмеження для вакцинованих.

Вказано, що як для відвідувачів клубів, як і для працівників, що контактують з клієнтами, як і раніше діятиме зване правило "3G", при якому необхідно пред'явити COVID-сертифікат, довідку про одужання чи негативний ПЛР-тест.

Водночас працівники сфери обслуговування повинні як мінімум двічі на тиждень здавати ПЛР-тест.

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