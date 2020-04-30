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Германия ослабит карантин: откроют школы и позволят спортивные мероприятия

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 21:19
Германия ослабит карантин: откроют школы и позволят спортивные мероприятия
Иллюстративное фото (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Сроки ослабления карантина обсудят 6 мая

В Германии приняли решение о послаблении карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз правительства Германии.

Так, во время сегодняшней видеоконференции канцлера Ангелы Меркель с главами правительств федеральных земель было договорено о поэтапном открытии школ и восстановлении спортивных мероприятий. Сроки введения послаблений будут обсуждаться 6 мая.

Кроме того, немецкие власти планируют открыть для посещения детские площадки, выставочные центры и галереи, музеи, зоологические и ботанические сады, мемориалы и религиозные организации. Однако обязательным условием для открытия будет строгое соблюдение противоэпидемических требований.

При этом массовые мероприятия в Германии пока останутся под запретом. Восстановление проведения массовых мероприятий состоится не раньше 31 августа. Порядок снятия ограничений в Германии останется в компетенции федеральных земель.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии четвертые сутки подряд растет число инфицированных коронавирусом. За последние сутки в стране было подтверждено 1478 случаев заражения коронавирусом. А общее количество случаев в Германии составляет почти 160 тысяч.

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