Германия оштрафовала своих трех крупнейших автопроизводителей на 100 млн евро

В четверг, 21 ноября, власти Германии заявили, что штрафуют трех крупнейших автопроизводителей страны - BMW, Volkswagen и Daimler - в общей сложности 100 миллионов евро за создание картеля для покупки стали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, с 2004 по 2013 год производители автомобилей регулярно встречались с производителями стали и другими компаниями в цепочке поставок для обсуждения надбавок при покупке стали.

"Незаконные цены, возникшие в результате сговора автопроизводителей-монополистов оплачивали, по крайней мере, до 2016 года", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что автопроизводители приняли штрафы.

В пресс-службе BMW заявили, что заплатят штраф в размере 28 миллионов евро. По словам пресс-секретаря, "Даймлер" должен будет заплатить 23,5 миллиона евро.

Volkswagen, крупнейший немецкий автопроизводитель, отказался комментировать сумму, которую он заплатит, но приветствовал прекращение деятельности картеля и создание юридической ясности.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша оштрафовала французского участника "Северного потока-2" на 40 млн евро.

Также РБК-Украина писало, что Антимонопольный комитет Украины оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия.