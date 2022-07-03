Германия опасается утратить влияние в ЕС после вступления Украины, - The Telegraph

По информации издания, канцлер Германии Олаф Шольц уже сейчас хотел бы изменить процедуру голосования в Совете ЕС.

Она зависит не только от количества голосующих стран, но и от численности их населения.

В случае вступления в союз Украина станет пятой по величине страной и будет иметь около 9% голосов в Совете.

Уточняется, что тесные связи Киева с Варшавой и другими странами Восточной Европы могут ослабить влияние Франции и Германии.

При этом Португалия также скептически относится к идее приема Украины в Евросоюз.

Лиссабон может стать донором, который отправляет в бюджет ЕС больше средств, чем получает.

Напомним, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такое решение единогласно поддержали все лидеры ЕС во время саммита в Брюсселе.

Добавим, после этого высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз немедленно запускает процедуру подготовки интеграции Украины.

Отметим, что после получения кандидатства следует этап переговоров между страной-претендентом и членами Евросоюза.

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