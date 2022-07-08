Германия одобрила заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
Немецкий Бундестаг в пятницу, 8 июля, подавляющим большинством голосов поддержал заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Так, немецкие законодатели ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в НАТО.
Бундестаг стал последним законодательным органом, утвердившим этот процесс после Канады, Эстонии, Дании и Норвегии.
Напомним, что все парламенты 30 стран-членов НАТО должны ратифицировать протокол о присоединении, чтобы к нему могли присоединиться новые члены.
Напомним, Швеция и Финляндия 5 июля пописали протокол о вступлении в НАТО. Протокол означает, что Хельсинки и Стокгольм могут участвовать во встречах НАТО и иметь более широкий доступ к разведданным, но не будут защищены статьей 5 об обороне НАТО, согласно которой нападение на одного союзника является нападением на всех до ратификации. Скорее всего, это займет до года.
Как сообщалось, Швеция и Финляндия, подписав протокол о вступлении в НАТО, получили возможность участвовать в обсуждении вопросов в Альянсе. Но ратификация всеми 30 членами Североатлантического союза будет продолжительной.
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