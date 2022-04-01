UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия одобрила продажу Украине БМП, стоявших на вооружении ГДР

Фото: Германия одобрила продажу Украине 58 боевых машин пехоты (wikipedia.org)
Автор: Александр Белоус

Германия одобрила поставку Украине нескольких десятков боевых машин пехоты (БМП), которые изначально принадлежали бывшей коммунистической ГДР. Это произошло на фоне критики, что Берлин не направляет Киеву достаточно военной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Берлин дал добро на передачу Киеву чешской компанией 56 машин типа PbV-501, сообщил представитель Минобороны.

Он отвечал на запросы о подтверждении сообщения СМИ о том, что Украине должны быть поставлены 58 автомобилей, вооруженных пушками и пулеметами.

Согласно газете Welt am Sonntag, в конце 1990-х годов Берлин передал БМП Швеции, которая позже продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Киеву.

Страны, стремящиеся передать немецкий экспорт оружия, должны сначала подать заявку на одобрение в Берлине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину