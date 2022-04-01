Германия одобрила продажу Украине БМП, стоявших на вооружении ГДР

Берлин дал добро на передачу Киеву чешской компанией 56 машин типа PbV-501, сообщил представитель Минобороны.

Он отвечал на запросы о подтверждении сообщения СМИ о том, что Украине должны быть поставлены 58 автомобилей, вооруженных пушками и пулеметами.

Согласно газете Welt am Sonntag, в конце 1990-х годов Берлин передал БМП Швеции, которая позже продала их чешской компании, которая теперь стремится продать их Киеву.

Страны, стремящиеся передать немецкий экспорт оружия, должны сначала подать заявку на одобрение в Берлине.